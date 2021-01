'Geoffke' blijft het doen voor Malinwa: "Hij mag nu niet op zijn lauweren gaan rusten"

Hoe bepalend kan een speler zijn voor een elftal? Geoffry Hairemans krikte zijn statistieken enorm op de laatste en is zo de cruciale factor in de goede reeks van KVM, dat zichzelf zo enige ademruimte bezorgt. Ook tegen Eupen had het zonder zijn inbreng heel anders kunnen lopen.

Hairemans moest niet eens top zijn om weer enorm zijn stempel uit te oefenen op het uiteindelijke resultaat. De match zat 25 minuten lang op slot, tot Hairemans op de goede positie stond om de openingstreffer binnen te tikken. Zelfs op defensief vlak speelde hij voor reddende engel. De kopbal van Baby leek bestemd om in de hoek te verdwijnen en er 1-1 van te maken. Hairemans kopte weg op de lijn.

Goaltje maken, goaltje tegenhouden en na de pauze deden zijn ploegmaats de rest. Hairemans zit nu overigens aan vier treffers in vier wedstrijden. Merken ze in Mechelen ook naast het veld dat hij in de vorm van zijn leven zit? "Geoffry is een speler die altijd wel aanwezig is", zegt trainer Wouter Vrancken. "Op zich zie je niet veel verandering aan hem."

© photonews

Uiteraard willen ze bij KV Mechelen dat hij blijft scoren en even bepalend blijft zijn voor het team. "Het is voor hem belangrijk om te blijven doen wat hij moet doen.Hij mag nu niet op zijn lauweren gaan rusten of denken dat dit genoeg is. Als het goed gaat en de dingen gaan jouw kant op, moet je blijven pushen zodat die periode zo lang mogelijk kan blijven duren."