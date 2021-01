Crisiscel van Koninklijke Belgische Voetbalbond neemt belangrijke beslissing: amateurcompetities worden stopgezet, jeugdvoetbal tot U13 kan wel doorgaan

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel bekendgemaakt. De crisiscel van Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft besloten om alle amateurcompetities stop te zetten. Het jeugdvoetbal tot de U13 kan wel doorgaan.

Vandaag kwam de crisiscel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Zo werd er gesproken over de mogelijke heropstart van de amateurcompetities. De heropstart komt er niet, want er is beslist om alle amateurcompetities stop te zetten.

Alleen in 1A, 1B, de Beker van België en de eerste klasse bij de vrouwen zal er nog gespeeld worden. Ook bij de jeugd mogen ze blijven voetballen tot de U13.