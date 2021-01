Anderlecht zoekt een oplossing voor overbodige Ognjen Vranjes bij Charleroi: Carolo's weigeren

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een oplossing voor de overbodige Ognjen Vranjes. De centrale verdediger werd ondertussen zelfs aangeboden bij Charleroi, maar De Carolo's lijken liever een andere verdediger te zoeken.

Afgelopen weken werd Ognjen Vranjes verschillende keren gelinkt aan een terugkeer naar AEK Athene, maar de Griekse topclub ging uiteindelijk niet in op het aanbod. Volgens La Dernière Heure werd de centrale verdediger ondertussen zelfs aangeboden bij Charleroi. De Carolo's weigerden meteen, zij zoeken liever naar een Belgische verdediger om zo genoeg landgenoten op het wedstrijdblad te krijgen.

Anderlecht zal dus moeten blijven zoeken naar een oplossing voor de dure verdediger. Hij heeft in het Lotto Park nog een contract tot 2022, en zou een loon rond de 1.3 miljoen euro per jaar verdienen. De 31-jarige Bosniër kwam dit seizoen nog maar vier keer in actie voor paars-wit, maar dat is ondertussen ook al van oktober geleden.