Club Brugge lijkt Emmanuel Dennis te slijten aan de Bundesliga: FC Köln wil hem huren

Emmanuel Dennis maakte zich dit seizoen onmogelijk bij Club Brugge, en komt nog nauwelijks aan spelen toe onder Philippe Clement. FC Köln wil de Nigeriaan verlossen, en hem huren tot het einde van het seizoen.

Club Brugge lijkt een oplossing gevonden te hebben voor Emmanuel Dennis. De Nigeriaan maakte zich wegens zijn gedrag, bijvoorbeeld het busincident tijdens de Champions League-campagne, onmogelijk bij blauw-zwart. Hij kwam nog amper in het stuk voor na de komst van Bas Dost en de ontbolstering van Noa Lang en Charles De Ketelaere. Afgelopen weekend zat hij voor het eerst in lange tijd weer in de selectie. De 23-jarige flankaanvaller wil al een tijdje weg, nu is er ook concrete interesse uit de Bundesliga.

De gesprekken tussen beide clubs lopen nog, maar FC Köln wil Emmanuel Dennis graag huren tot het einde van het seizoen. Het kan een aanvallende versterking goed gebruiken, het vecht na 18 speeldagen nog steeds om het behoud. De club van Rode Duivel Sebastiaan Bornauw staat pas op een zestiende plek in de Bundesliga, en speelt virtueel ook de play-offs om de degradatie te vermijden. De Duitse traditieclub bracht al een bod uit.