Hein Vanhaezebrouck zeer tevreden met mooie overwinning op het veld van OHL: "Tevreden met resultaat, maar ook met prestatie"

KAA Gent heeft deze avond een mooie overwinning geboekt op het veld van OHL. Het werd 0-3 na doelpunten van Mohammadi, Kums en Bukari. Vanhaezebrouck was na de wedstrijd dan ook tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

De trainer van de Buffalo's vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd. "Uiteraard zijn we zeer tevreden. We zijn tevreden over het resultaat, maar ook met onze prestatie. We waren meteen aanwezig in de match en kwamen ook snel op voorsprong. Er is een moment geweest waarin OHL het met haar gekende bewegingsvoetbal ons moeilijk maakten. We gaven dan iets te veel weg, maar daarna is het opnieuw gestabiliseerd", aldus Vanhaezebrouck.

Ook in de tweede helft begon KAA Gent uitstekend. "We zijn ook goed uit de tweede helft gekomen en werden daarvoor beloond met twee doelpunten. Tegen OHL ben je echter nooit zeker dat de wedstrijd gedaan is, want dat hebben ze nog al getoond. Bij één tegendoelpunt zouden ze er opnieuw in beginnen te geloven, maar we hebben het goed gedaan", concludeerde Hein Vanhaezebrouck.