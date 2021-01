KV Oostende, waar het niet uitmaakt wie speelt en waar de hand van de coach het best voelbaar is

En daar staan ze dan... KV Oostende, gedeeld vijfde na hun zege op het veld van Antwerp. Smijt al die voorbeschouwingen op het seizoen maar in de vuilbak. De ploeg waar de hand van de trainer het meest merkbaar is...

We hebben even onze 'Teams van de Week' overlopen. Quasi iedereen van KV Oostende is daarin dit seizoen al de revue gepasseerd: Maxime D'Arpino (3x zelfs), Arthur Theate (2x), Andrew Hjulsager (2x), Fashion Sakala (2x), Kévin Vandendriessche, Jelle Bataille, Jack Hendry en Anton Tanghe. Da 's meer dan eender welke ploeg in 1A. Toeval? Zeker niet!

Geen kwaliteitsverlies

Het systeem staat er en Oostende heeft enkel nog spelers over die daarin passen. De met lof overladen Theate was er dit weekend niet bij, maar de 19-jarige Frederik Jäkel - een verdediger die buiten Oostende bij weinig mensen bekend zal zijn - nam moeiteloos zijn rol over. Of wat gezegd over Kévin Vandendriessche? Incontournable, maar er ook niet bij tegen Antwerp. Nick Bätzner was zijn vervanger. De Antwerp-fans die hem herkenden, waren zeldzaam.

Er was geen kwaliteitsverlies te merken. En dat bedoelen we met de hand van de trainer. Alexander Blessin heeft zijn team een stramien - een systeem - waar ze op kunnen terugvallen gegeven. Iedereen kent zijn taken en weet dat ze het elke tegenstander moeilijk maken als ze die uitvoeren. Wie dat niet kan of wil, zit gewoon niet in de wedstrijdselectie.

Karakter

D'Arpino, Theate, Hendry, Bätzner, Jäkel,... allemaal zijn ze gescout en aangetrokken op basis van data. Fysiek, vista, voetbalintelligentie en vooral... karakter. Bij KVO wilden ze allemaal spelers die mee in het verhaal van de coach wilden gaan. Er steekt niemand met hoofd boven het maaiveld, maar de optelsom van de inviduen is daarentegen wel het belangrijkste.

Blessin heeft een kader gecreëerd voor zijn hoge pressing, gegenpressing zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, door elke speler kan uitgevoerd worden. Iets wat Vincent Kompany er bij Anderlecht ook aan het inslijpen is. Maar bij KVO staat dat al op punt. Iedereen blijkt inwisselbaar. Straf, voor een team dat qua marktwaarde op Transfermarkt nog steeds maar 14de staat met 15,93 miljoen. Om even te vergelijken: Cercle Brugge, de voorlaatste, heeft een totale marktwaarde van 32,72 miljoen aan spelers. Of hoe je het beste uit spelersgroep kan halen...