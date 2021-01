KVM-aanval klaar om verder op te rukken: veel ambitie bij De Camargo en grote tevredenheid over Mrabti en Shved

KV Mechelen heeft voor het eerst sinds lang de aansluiting gevonden met de middenmoot. Met vijf zeges in zes matchen voetbalde het zich naar veiligere oorden. Er is meer defensieve stabiliteit, maar ook de efficiëntie voorin ligt hoger. De aanval is klaar om brokken te maken.

KV Mechelen kan nu ook écht weer een beroep doen op Igor de Camargo, die zaterdag tegen Eupen voor het eerst sinds lang aan de aftrap stond en meteen bedankte met een doelpunt. Wouter Vrancken gaf aan dat hij wat De Camargo betreft ook kijkt naar hoe fris die zit. "Voor mijn blessure was ik goed bezig", verwijst De Camargo naar de anderhalve maand dat hij aan de kant stond wegens een kwetsuur aan de kuit.

"Het was de eerste keer dat ik kon scoren na mijn blessure", vervolgt De Camargo. "Mijn laatste doelpunt dateerde van de thuismatch tegen Charleroi. Voor een spits geeft het altijd een goed gevoel om te scoren." Er was wel wat geluk mee gemoeid. "Het was gewoon binnen", zegt hij op zijn typische manier. Geen owngoal dus? "Neen zeg, dat was mijn doelpunt. Dat moet ik zeggen. Laat dat doelpunt maar op mijn naam staan."

Dromen van play-offs

In elk geval rekent De Camargo op een sterke eindspurt met KVM. "Aan het behoud moet deze ploeg zelfs niet denken, als je ziet welke spelers we hebben positie per positie. We hebben kwaliteit genoeg om hogerop te staan. We moeten proberen om nog zoveel mogelijk punten te pakken en dan zien of het genoeg is om te dromen van de play-offs." Hij gaat dus echt nog voor die top acht? "Ja, ik moet", lacht De Camargo.

© photonews

Tekenend voor de ambitie die hij altijd heeft gehad. Een onrealistisch doel is het ook niet, zeker als de andere offensief ingestelde spelers hun niveau blijven halen. Zoals Kerim Mrabti. Kwiek, legt veel beweging in zijn spel en zijn grootste pluspunt is zijn nooit aflatende inzet. "Kerim past perfect bij ons, hij heeft hetzelfde DNA dat hier in de club aanwezig is", aldus Wouter Vrancken.

Truitje natmaken

"De supporters zullen hem nooit kunnen verwijten zijn truitje niet nat te maken. Hij ligt heel goed in de groep, is positief. Zo'n jongen moeten we koesteren", beseft de KVM-coach. Op de flanken opereert dan de vlot scorende Hairemans, maar ook Marian Shved, wiens inbreng het offensieve compartiment evenzeer op volle toeren doet draaien.

© photonews

"Op een bepaald moment is er een déclic bij hem gekomen", zegt Vrancken. "We hebben eens een serieuze botsing gehad en nadien heeft hij de klik gemaakt. Hij is nu goed aan het meedenken. De principes waar we om vragen op zijn positie probeert hij ook zo goed mogelijk in te vullen. Ik ben momenteel zeer tevreden over hem." Stuwt het aanvallende gedeelte van de ploeg KV Mechelen alsnog richting play-offs?