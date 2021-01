Waasland-Beveren doet nu al beter dan vorig seizoen, maar werd verliezer van het weekend in degradatiestrijd

Waasland-Beveren knokte zich afgelopen vrijdag naar een punt in het Lotto Park, maar zag een dag later concurrenten Cercle Brugge en Moeskroen drie punten bijschrijven. Niet alleen in de top acht is het razend spannend, ook onderin belooft het een thriller te zullen worden.

Ter illustratie: het verschil tussen KV Kortrijk (14e) en Antwerp (3e) bedraagt amper acht punten. Ook onderin het klassement zien we week na week opvallende resultaten. Waasland-Beveren zette eind november-begin december een tussenspurt (13 op 15) in, maar zijn intussen weer de eigenaar van de rode lantaarn. Stand G P W G V G = Vorm 1. Club Brugge 23 51 16 3 4 48-16 32 W W W W W 2. KRC Genk 23 39 11 6 6 46-31 15 W V V G V 3. Antwerp 23 37 11 4 8 36-32 4 W V W W V 4. Standard 23 37 10 7 6 33-24 9 V W W W W 5. Anderlecht 23 36 9 9 5 33-25 8 W V V W G 6. KV Oostende 23 35 10 5 8 33-29 4 W G W V W 7. OH Leuven 23 35 10 5 8 39-39 0 V W V W V 8. Charleroi 23 33 10 3 10 34-32 2 V V V V V 9. Beerschot 23 33 10 3 10 45-48 -3 G G V V W 10. KAA Gent 23 30 9 3 11 33-30 3 V G V G W 11. Zulte Waregem 23 30 9 3 11 34-41 -7 W W W V V 12. Eupen 23 30 7 9 7 29-37 -8 W G W W V 13. KV Mechelen 23 29 8 5 10 35-40 -5 W W W V W 14. KV Kortrijk 23 29 8 5 10 28-34 -6 W W V V V 15. STVV 23 26 7 5 11 29-36 -7 W V W W V 16. Moeskroen 23 24 6 6 11 21-32 -11 V V W G W 17. Cercle Brugge 23 22 7 1 15 29-39 -10 V G V V W 18. Waasland-Beveren 23 21 5 6 12 28-48 -20 G V V G G Nochtans waren de Leeuwen vrijdag meer dan tevreden met het felbevochten punt op bezoek bij Anderlecht. Desondanks werd de ploeg van Nicky Hayen toch de verliezer van het weekend, want de concurrenten gingen een dag later buitenshuis met een driepunter aan de haal. Cercle Brugge maakte een einde aan een verschrikkelijke reeks doormet de zege aan de haal te gaan bij KV Kortrijk. Moeskroen ging dan weer met 0-2 winnen op Stayen, waardoor de ploeg van Peter Maes nog steeds met de nodige aandacht naar beneden moet kijken en niet verlost is van degradatiestress. Nu al beter dan vorig seizoen Opvallend: met 21 punten uit 23 wedstrijden doet Waasland-Beveren qua puntenaantal nu al beter dan vorig seizoen. Door het stopzetten van de competitie werd de thuiswedstrijd tegen AA Gent toen niet meer gespeeld, waardoor de Leeuwen op een zestiende plaats eindigden met amper 20 punten. Zo zag het rapport van de hekkensluiter er de vorige vijf seizoenen uit: 2015-2016 OHL 29 punten (30 wedstrijden) 2016-2017 Westerlo 23 punten (30 wedstrijden) 2017-2018 KV Mechelen 27 punten (30 wedstrijden) 2018-2019 Lokeren 20 punten (30 wedstrijden) 2019-2020 Waasland-Beveren 20 punten (29 wedstrijden)

