Debat van de week: Amateurvoetbal afschaffen, een goede zaak? (En uw mening over sneeuwvoetbal was erg divers!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag over de coronamaatregelen. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de sneeuwpartijen in 1A, waar uiteindelijk Kortrijk en Genk hun ongenoegen lieten blijken. Uiteindelijk trokken beide teams hun staart in, maar er viel wel iets te zeggen voor de plotse slechte staat van het veld. Bij jullie was er ook een erg gemengd beeld. Ongeveer de helft vond de klacht terecht, de andere helft bekeek het praktisch in vorm van de kalender. Amateurvoetbal? Deze week nemen we graag de nieuwe mogelijke coronamaatregelen onder de loep met betrekking tot het amateurvoetbal in België. Dat is volledig afgeschaft voor de rest van het seizoen. Sommige teams wilden nog verder spelen, anderen dan weer absoluut niet. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Een goed besluit om het amateurvoetbal stop te zetten? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, maar dan ook het profvoetbal stopzetten 14% Ja, zonder meer 22% Ja, maar dat had al veel eerder duidelijk moeten zijn 41% Neen, iedereen thuis douchen en dergelijke had ook gekund 19% Neen, als het voor de profs kan dan ook voor de niet-profs als ze willen 3% Andere mening (laat in reacties weten!) 2% Stem Je kan nog stemmen tot 30/01/2021 11:00.