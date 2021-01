Pro League beslist: vanaf play-offs geen uitstel door corona meer mogelijk: "Spelen met wie beschikbaar is!"

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vandaag vergaderd en heeft knopen moeten doorhakken. De zwaarste was dat er vanaf de play-offs geen uitstel van matchen meer mogelijk is.

Tot nu toe volstonden zeven besmettingen bij de A-kern om een match via het coronaprotocol te laten uitstellen. Die regel wordt afgeschaft vanaf de play-offs. Eerst was het de bedoeling om dat vanaf 1 april te laten gebeuren, maar dat bleek juridisch poortjes open te laten.

"Het wordt vanaf april heel moeilijk om nog data te vinden om uitgestelde matchen in te spelen", legt Pro League CEO Pierre François uit. "We hebben voorgesteld om te spelen met spelers die getest zijn, maar dat bleek geen goed idee omdat ploegen die in degradatiegevaar verkeren, dat mogelijk juridisch zullen aanvechten. Men mag het reglement immers niet veranderen tijdens een lopende competitie."

Laatste twee speeldagen nog uitstel mogelijk, dus speelt mogelijk ook niet iedereen op hetzelfde moment

"De acht ploegen die de play-offs spelen zullen echter niet meer kunnen uitstellen. Dat is een nieuwe competitie. Het is niet ideaal, maar het is de best mogelijke oplossing om de competitie te kunnen uitspelen. Vanaf mei moeten de spelers immers ter beschikking staan van de bondscoaches. We kunnen niet langer spelen."

Normaal gezien werkt iedereen de laatste twee speeldagen op hetzelfde moment af. Maar als er te veel besmettingen zijn, is uitstel dus daar ook mogelijk. "Ja, het kan dat de laatste twee speeldagen niet iedereen gelijktijdig speelt als er te veel besmettingen zijn", aldus nog François.