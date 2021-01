Paul Clement over derby: "Veel vertrouwen van het management in de staf"

Geen wedstrijd zo belangrijk in Brugge als de derby tussen Cercle en Club. Paul Clement wijzigt echter niks in de voorbereiding van zijn ploeg op deze match.

De zege op bezoek bij KV Kortrijk kon op geen beter moment komen. Over zijn opstelling voor tegen Brugge is hij echter nog niet zeker, ook door enkele afwezigheden. “Ik moet hierover nog even nadenken maar het is goed meerdere opties te hebben”, aldus Clement.

“De 4-3-3 blijft zeker ook een optie en in dit concept pakten we begin dit seizoen wel veel punten. Toen we de afgelopen weken telkens met lege handen achterbleven, verdienden we vaak ook meer. Daarom was de zege van zaterdag zo belangrijk omdat we eindelijk eens beloond werden. In de kleedkamer zei ik tegen de groep dat het met drie maanden veel te lang had geduurd. In praktijk waren het slechts twee maanden maar het voelde wel aan alsof het er zes waren geweest.”

Clement kreeg woensdagmorgen het live fanbord dat Cercle dinsdag organiseerde met voorzitter Goemaere, CEO Oleg Petrov en sportief directeur Carlos Avina te zien. “Het was goed om te horen dat er vanuit het management zoveel vertrouwen in de staf was en dat ze ons lieten werken”, besluit Clement.