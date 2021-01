Noodzaak tot nieuw stadion wordt vlak voor derby pijnlijk duidelijk: "Fundamenteel veiligheidsprobleem, in 2023 sluit Jan Breydel"

Het dossier rond de Brugse stadion(s) blijft beroeren. De noodzaak lijkt nu zelfs nóg groter geworden te zijn.

De Raad van State had vorige week goed nieuws voor een stadion aan de Blankenbergse Steenweg, maar Cercle Brugge tekende zijn voorbehoud nog steeds aan.

Ondertussen is echter duidelijk dat er dringend nood is aan een nieuwe voetbaltempel in Brugge, temeer het huidige stadion niet meer veilig zou zijn.

Veiligheidsprobleem

"We hebben een fundamenteel veiligheidsprobleem", aldus burgemeester Dirk De Fauw van CD&V op een gemeenteraad deze week volgens Het Nieuwsblad.

"Er loopt nog een overeenkomst tot 2023. Als die plannen tot een nieuw stadion er niet meer zouden zijn, dan sluiten ze Jan Breydel."