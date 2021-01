Opmerkelijk: leeftijd is van geen tel voor Mbaye Leye

12 op 12 voor Mbaye Leye bij Standard en prima bezig, zoveel is duidelijk. Maar het hoeft niet te stoppen voor de Rouches.

Opvallend ook: Mbaye Leye geeft ook de eigen jeugd opnieuw meer kansen. Met Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Nicolas Raskin en Michel Ange Balikwisha stonden er toch wat youngsters aan de start tegen Charleroi.

Leeftijd

"Voor mij zijn er geen jongeren", aldus Mbaye Leye zelf. "Of je nu 16 of 37 bent, als je goed bent, dan zal je spelen."

"Leeftijd is niet van tel. Het is hetzelfde voor coaches. Je kan heel ervaren zijn, of het goed doen op je 28e zoals Will Still nu bij Beerschot zijn kans krijgt."