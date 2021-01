Philippe Clement moet voorbij Cercle Brugge: "Voorsprong verder uitbouwen"

Club en Cercle spelen morgen de Brugse derby in de Jupiler Pro League. Na de zege van groenzwart in de laatste wedstrijd is Philippe Clement voorzichtig.

De derby zonder publiek, het is eigenlijk een jammere zaak, maar het kan nu even niet anders. Voor Club Brugge is het in de race om de titel echter een wedstrijd als een ander. Dat beseft ook trainer Philippe Clement. “Nu is het zaak van die voorsprong uit te bouwen”, zegt hij tijdens de persconferentie.

Dat Cercle het dit seizoen zo moeilijk had, had Clement niet verwacht. “Ook ik was verbaasd van de terugval van Cercle Brugge. Je ziet in de statistieken dat Cercle niet zo goed presteert in hun efficiëntie, maar met het voetbal dat ze gebracht hebben zouden ze zeker in de middenmoot moeten staan.”

Net voor de derby wist Cercle echter te winnen. “Vorig weekend hebben ze het geweer van schouder veranderd. Benieuwd welk Cercle we nu zullen zien”, besluit de trainer van blauwzwart.