Is KV Mechelen definitief gered? "Dat kun je nooit zeggen" en "Reeks neergezet door heel nederig te zijn"

Door te gaan winnen bij Waasland-Beveren mag KV Mechelen nu echt wel naar boven kijken. Het heeft een kloof met de hekkensluiter gecreëerd van 11 punten en heeft bovendien momentum met zes zeges in zeven matchen. Als er al enige zorgen waren omtrent het behoud, zijn die nu wel weg. Toch?

Ze willen het bij Malinwa nog niet zo uitdrukkelijk gezegd hebben. "We proberen zoveel mogelijk te winnen en zien dan wel waar we stranden. Het is al een zwaar seizoen geweest. Het is de bedoeling om zo verder te gaan en de andere ploegen druk op te leggen", verwoordt Rob Schoofs het.

Van een definitieve redding wil de middenvelder nog niet spreken. "Dat kun je nooit zeggen. We moeten blijven punten pakken. Waasland-Beveren gaat ook nog wel punten pakken, Moeskroen blijft punten pakken. Het is zeker en vast een strijd om bij de laatste twee plaatsen weg te blijven, het is nog niet gespeeld. We blijven knokken en weten dat we elke match honderd procent moeten zijn."

© photonews

Zo bekijkt ook trainer Wouter Vrancken het. "We zijn niet bezig met gered zijn of niet gered zijn. We moeten hier niet te veel over nadenken. De competitie verloopt zo raar. Club Brugge is misschien hors categorie, alles wat daar onder zit moet iedere wedstrijd top zijn om te kunnen winnen. We moeten niet te veel nadenken."

De 18 op 21 van KVM zegt wel iets. "We hebben deze reeks neergezet door heel nederig te zijn en er vol in te vliegen. Door honderd procent intensiteit te tonen en een goede mentaliteit aan de dag te leggen. Dat is de basis. We moeten niet mikken op een bepaalde positie, wél op dit elan doorgaan en onderweg ook lessen trekken. Tegen Standard hebben we een les gehad, maar in de tweede helft tegen Waasland-Beveren ook."