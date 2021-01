Leye trekt op 'ministage' naar Brugge: "Ik ben zeker dat alle spelers blijven"

Standard speelt donderdag in Oostende en zondag tegen Club Brugge. Op de geblesseerden na doet hij zijn volledige kern mee op een tripje van drie dagen naar Brugge.

Enkel Zinho Vanheusden en Collins Fai zijn er niet bij. "Ik neem alle beschikbare spelers mee, zonder uitzondering, zodat iedereen zich belangrijk voelt", verklaarde de Luikse coach woensdag op een persconferentie.

"Maar de spelers zijn zich ervan bewust dat elke wedstrijd een test is, om een term te gebruiken die journalisten graag gebruiken. Sinds mijn eerste wedstrijd tegen Waasland-Beveren, hebben we tests gedaan. We willen altijd winnen. En een punt is nooit genoeg voor ons.”

Hij kondigt meteen ook het einde van de mercato bij Standard aan. "Ik verwacht niets speciaals. De band is goed zoals hij nu is. Ik ben er zeker van dat alle spelers blijven, dus het stoort me niet. Maar niemand is onmisbaar bij Standard: we hebben veel management en kwaliteit."