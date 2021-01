Will Still veranderde het geweer van schouder bij Beerschot, coach en spelers reageren en geven hét toverwoord aan

Na een 2 op 24 kon Beerschot op bezoek bij Zulte Waregem eindelijk aanknopen met de overwinning. Met dank ook aan enkele nieuwe accenten die coach Will Still legde.

"De groep heeft goed gereageerd na de nederlaag in Eupen", vond coach Will Still. "We wilden zo goed mogelijk in organisatie staan en in het blok, met de juiste intensiteit en mentaliteit. Dan maakt de traptechniek van Holzhauser de details een stuk makkelijker."

"Ik ben vooral blij voor de spelers, want het was niet makkelijk voor hen de voorbije weken. Maar goed: dit is drie op zes voor mij, maar dit is maar het begin. Woensdag moeten we opnieuw knokken voor de punten. Soms moet het niet mooi zijn, dat hebben we op Zulte Waregem ook bewezen. Ik ben ook heel blij dat we nog eens de nul konden houden. Bevestigen is nu het belangrijkste."

Verdedigend aspect

Still legde - meer dan Losada in het verleden misschien toch - de nadruk op het verdedigende aspect, met een vijfmansdefensie en veel loopwerk, intensiteit en duelkracht op een moeilijk te bespelen veld aan de Waregemse Gaverbeek.

"We hebben defensief een sterke match gespeeld. Met z'n allen", aldus Jan Van Den Bergh. "De clean sheet doet dan ook extra deugd. Dit kan een vertrouwensboost geven. We kennen Will natuurlijk al: hij was al deel van de staf. We weten wat hij wil in de organisatie. Hernan heeft een mooie kans gekregen en gegrepen, we willen voor elkaar door de muur gaan - dat zie je ook in de groep."

Gevoel dat er ommekeer zat aan te komen

"Ik had het gevoel dat er een ommekeer zat aan te komen, op zo’n veld weet je dat het echt op mentaliteit moet gaan gebeuren", vulde ook Joren Dom nog aan.

"Veel kansen hadden we niet, het was een kwestie van mindset. We hebben het gedaan op basis van mentaliteit en overtuiging. Alles staat dicht bij elkaar, we kunnen nu weer een beetje naar boven kijken na een moeilijke reeks."