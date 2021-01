Club, Genk, #KVMWBE vs Anderlecht, Gent en het nieuwe Beerschot brengt weinig spektakel

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Slechte matchen winnen ...

Is de sleutel tot een titel, vermoeden we. Bij Club Brugge was Simon Mignolet alweer een van de uitblinkers in de derby tegen Cercle Brugge.

Echt 'normaal' is dat niet. Puur qua spelpeil wisselt blauw-zwart topwedstrijden (tegen Genk bijvoorbeeld) nog wel eens af met een matige wedstrijd. Maar: ook die matchen blijven ze winnen. 54 op 72, daar kan je mee thuiskomen. En de kloof blijft groot. Heel groot.

Mechelse combinaties, Wase veerkracht

Twee wedstrijden vielen ons positief op deze midweekspeeldag. Oostende speelde dartel en Standard bleef erin geloven, met als einduitslag een billijk gelijkspel.

Maar zeker ook de match tussen Waasland-Beveren en Mechelen verdient wel wat aandacht. De Kakkers kwamen met heel veel leuke combinaties - verloren zoon Shved heeft zich helemaal gerehabiliteerd. En ook de Wase Leeuwen zijn ondanks de nederlaag zeker nog niet dood: veel veerkracht lieten ze zien na de pauze.

Genkse aanval

Paul Onuachu zit ondertussen al aan 22(!) doelpunten in de Jupiler Pro League, terwijl Ito met een heerlijk hakje alweer een match openbrak.

© photonews

Het moet gezegd: de Genkse aanval swingt al enkele maanden. De Limburgers staan alles bij elkaar dan ook niet onlogisch op plek 2.

FLOP

Anderlecht met een veldgoal?

Wanneer zien we nog eens een velddoelpunt van RSC Anderlecht? De laatste weken krijgen ze vooral strafschoppen mee, veel meer valt er echt niet meer te zien.

De spitsen sputteren, de aanvoer is soms onbestaande. Vincent Kompany en zijn proces hebben nog werk, als er ook achteraan af en toe eens geklungeld wordt is puntenverlies snel nabij. Dat bleek ook alweer tegen Moeskroen.

© photonews

Beerschot - Kortrijk

Weet u nog, Kortrijk - Beerschot een paar maanden geleden? Onder Hernan Losada swingde Beerschot als een tiet, uiteindelijk werd het 5-5 in het Guldensporenstadion.

Onder nieuwe coach Will Still zijn De Mannekes toch een andere weg ingeslagen. Dat leverde twee clean sheets op rij op tegen Zulte Waregem en Kortrijk, maar toch ook erg weinig spektakel. Van 5-5 naar 0-0 in een paar maanden, eigenlijk is het jammer dat Beerschot iets minder genieten is geworden.

© photonews

Zoekende Buffalo's

In eigen huis gaat het toch nog steeds echt niet goed met KAA Gent. Dat bleek ook opnieuw tegen STVV. Als ze op achterstand komen, dan is het vreemd om zien dat ze zelden hun dominantie kunnen omzetten in doelpunten.

Ofwel staat het vizier voorin niet scherp, ofwel komt er gewoon te weinig aanvoer. De dubbele gordel van de Kanaries weerstond bijna de hele wedstrijd en dus is het opnieuw zoeken naar vertrouwen.