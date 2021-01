Floptransfer van Anderlecht krijgt dan toch zijn zin: "Ik wou naar daar, maar het ging niet zoals gepland"

RSC Anderlecht is deze wintermercato bezig aan een grote opkuis. Paars-wit duwde sommige spelers naar de uitgang, andere waren dan weer maar al te blij dat ze Brussel (tijdelijk) konden verlaten.

Dat laatste geldt zeker voor Mustapha Bundu. De zomerse recordtransfer van de Brusselaars viel volledig door de mand en dus werd hij uitgeleend aan Kopenhagen mét aankoopoptie. In de Deense pers geeft de flankaanvaller van Sierra Leone aan dat hij eindelijk op zijn plaats zit.

"Kopenhagen is een fantastische club en ze toonden ook deze zomer al interesse. Ik wou naar daar, maar het ging niet zoals gepland. Ik had het niet in de hand. Nu kwam de kans er opnieuw, en ik wou ze met beide handen grijpen. Kopenhagen is een grote club in Denemarken, Scandinavië en zelfs Europa. Ik twijfelde dan ook niet."