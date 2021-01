Rocky Bushiri komt thuis: "Eupen is de beste plek om opnieuw te beginnen."

Rocky Bushiri, die aan het begin van het seizoen nog werd uitgeleend aan KV Mechelen, zal het seizoen afsluiten bij Eupen. Tijdens het seizoen 2018-2019 speelde de centrale verdediger ook al eens aan de Kehrweg.

Tijdens deze wintermercato maakte Rocky Bushiri zijn terugkeer naar Eupen: "Ik ben blij om terug te zijn in Eupen, het is een beetje als thuiskomen. Ik heb geen seconde geaarzeld en de directie hoefde me niet te overtuigen. Ik ben hier om het team te helpen en mijn kwaliteiten ter beschikking te stellen van de coach. Ik kom terug met meer ervaring", zei de speler die gehuurd wordt van Norwich City.

De 21-jarige centrale verdediger werd in de zomer van 2019 door Oostende verkocht aan Norwich City. De Engelse club leende de Belg vervolgens uit aan Blackpool. Na zes maanden keerde Bushiri terug naar België. Hij streek neer op Stayen, waar hij voor de rest van het seizoen verhuurd werd aan Sint-Truiden. Bij STVV speelde hij slechts zeven wedstrijden voordat de competitie werd stopgezet door de coronapandemie.

"Ik heb veel ervaring opgedaan sinds ik Eupen verliet en ik heb goede en minder goede tijden gekend. Ik had gehoopt meer speeltijd te krijgen in Mechelen, maar zo is voetbal nu eenmaal", aldus de 21-jarige verdediger.