Spelers KV Oostende dromen van top vier: "In voetbal is alles mogelijk, kijk maar naar Leicester City!"

KV Oostende speelde nipt gelijkspel tegen een ijverig Standard, nadat ze in de slotseconden nog een tegengoal binnenkregen. KV Oostende stond dus zowaar op dertig seconden van de top 4, dat stilaan ook een doel geworden is bij de spelers van de kustploeg.

Net geen top vier voor de Kustboys. Na het gelijkspel tegen Standard De Liège springen ze wel naar een (tijdelijke) zesde plaats in de ranking. Het was nipt en alles lijkt mogelijk voor de ploeg van coach Blessin. Het spel verloopt vlot en de resultaten volgen. Dus durven ze in de kleedkamer stilaan dromen:

"De vierde plaats speelt natuurlijk wel in ons hoofd. We zijn een ambitieuze groep en de ploeg toont mooie dingen. Dus we mogen én kunnen dromen.", zegt doelman Hubert. "Het eerste doel waarnaartoe we gewerkt hebben is de ploeg goed te doen draaien, een winnende reeks neerzetten. Dat lukt nu, we staan eindelijk zover. Dus wordt het stilaan tijd om een nieuw doel te zetten. Eerst was het de top acht, daar staan we ondertussen al een tijdje in. Waarom niet een beetje gek doen en gaan voor die top vier?", sluit de doelman van KV Oostende af.

Ook zijn ploeggenoot Fashion Sakala Jr, die deze wedstrijd goed was voor twee doelpunten, zijn tiende en elfde doelpunt van het seizoen, voelt het kriebelen.

"Ik denk dat het misschien zelfs beter is om ons te focussen op de top vier.", zegt de Zambiaanse spits. "Als we ons zullen focussen op de top acht, dan getuigt dat was weinig ambitie. Zijn zullen we misschien ook beginnen verliezen, want de top vier geeft ons extra motivatie. Het is ook een heel belangrijke plek in onze competitie. Dus als we onszelf in de top vier kunnen spelen, dan zal ons harde werk geloond hebben. Heel het team zou daar van genieten.

© photonews

Als hem de vraag gesteld wordt als de top vier wel realistisch is voor de Kustboys is Sakala duidelijk:

Ja, het is mogelijk. Natuurlijk is het mogelijk. In voetbal is alles mogelijk. Ik weet niet als je je het herinnert, maar kijk maar eens naar Leicester City. Niemand geloofde dat zij ooit de Premier League zouden kunnen winnen. Maar toch is het gebeurd! Dus alles is mogelijk, en ook wij kunnen iedereen verbazen. Als ik kijk naar de punten die we hebben, en de plaats waarop we nu staan... We moeten gewoon in onszelf geloven en hard blijven werken. Als de resultaten blijven komen is het zeker mogelijk."