Vanden Borre richt zich op nieuwe carrière in... Dubai

Anthony Vanden Borre heeft een nieuwe carrière gevonden. Zijn voetballoopbaan zit erop, maar hij wil zich nog steeds inzetten voor de jeugd. Enkel gaat hij dat niet in Brussel doen, maar wel in... Dubai.

Vanden Borre richt er de 'Belgian Football Academy Dubai' op. "Op een gegeven moment moet je naar de toekomst kijken en ik denk niet dat die nog bij Anderlecht ligt", verklaarde hij zijn beslissing. Maar de plannen waren er al langer. "Ja, voor corona waren we er al mee begonnen, maar toen zijn we moeten stoppen. Er is een grote commune Belgen en buitenlanders in Dubai en die moeten ook de kans krijgen om te trainen en te spelen. Ik wil er een academie creëren met een Belgische identiteit."

Wie gaat zich daar nog allemaal mee bezighouden?

"Twee vrienden van mij die ik vertrouw en als broers beschouw. En ook één van de zonen van Frank Vercauteren. Zij houden zich daar met alles bezig terwijl ik hier alles afhandel. Ik ben wel de oprichter ja. Ik heb ook de contacten. Ik kan al eens een Rode Duivel overtuigen om er een training ofzo te komen geven. Waarom niet, als ik toch bevriend ben met Romelu of Jan Vertonghen bijvoorbeeld."

Wanneer start het project op?

"Op vijf februari beginnen de trainingen. De inschrijvingen hebben we ook al moeten afsluiten omdat er zoveel interesse was. Het voetbal is daar momenteel echt nul. Er zijn daar echter ook jongeren die dromen hebben. Ik wil hen voetbal aanbieden. Ik ben gepassioneerd door voetbal en jeugd ligt me nauw aan het hart."

Heb je niet overwogen om een academie in Congo te starten?

"Dat is de volgende stap. Als dit goed loopt, wil ik ermee naar Congo, maar dat is uiteraard moeilijker te organiseren."

En qua infrastructuur in Dubai? Moet je veel zelf investeren?

"Alles is eri Werkelijk alles! Er zijn scholen die me voorstellen om hun terreinen te gebruiken. Je kan letterlijk overal terecht. Natuurlijk moet je ook investeren. En als het groter wordt, moet je natuurlijk ook sponsors hebben."

Volg je de voetsporen van Christian Wilhemsson, die er ook een opleidingscentrum heeft?

"(lacht) Wilhelmsson heeft daar alles: een school, een revalidatiecentrum een makelaarsbureau... Maar toen ik daar trainde en revalideerde was het heel goed georganiseerd. Het is ook dankzij hem dat ik eraan begonnen ben."

Ga je er iets mee verdienen?

"Nee, zeker niet. Ik doe het om de jeugd te helpen. Voetbal is mijn passie, ik doe het niet voor het geld."