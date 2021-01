Geen terugkeer naar Europa voor Hulk: Brazilaan keert naar zijn thuisland

Hulk trok in 2016 naar Shanghai SIPGH, maar verlengde er zijn contract niet. De Braziliaan kon rekenen op Europese interesse, maar de aanvaller keert terug naar zijn thuisland.

De Braziliaan Hulk verlaat Shanghai SIPG en keert na vijftien jaar terug naar zijn thuisland. Hij tekent bij Atlético Mineiro een contract tot 2022. De club staat in de Braziliaanse eerste klasse op een vierde plaats, het telt vijf punten minder dan leider Internacional. Er was in Europa nochtans heel wat interesse voor de 34-jarige aanvaller. FC Porto en het Turkse Besiktas toonden concrete interesse, maar lopen de speler dus mis.

De aanvaller verliet in 2005 de Brazilaanse competitie voor een nieuw avontuur in Japan. Daarna trok hij naar de Portugal waar hij in de competitie maar liefst 54 keer de netten deed trillen voor FC Porto. Hierdoor versierde hij een transfer naar Zenit Sint-Petersburg. In 2016 trok hij naar het Chinese Shangai. Hij maakte ook deel uit van het Braziliaanse elftal, maar na zijn lucreatieve transfer naar China werd hij niet meer opgeroepen voor de Seleção.