Verrassing bij Anderlecht: Michel Vlap op weg naar de Bundesliga

Anderlecht heeft deze transferperiode al heel wat spelers laten vertrekken. Paars-wit lijkt nu ook afscheid te nemen van Michel Vlap. De Fries zou op huurbasis naar de Bundesliga vertrekken.

Anderlecht neemt nu ook afscheid van Michel Vlap. Het bestuur zit volgens Het Laatste Nieuws samen aan tafel met het Duitse Arminia Bielefield om de laatste details af te ronden. De Duitse promovendus zoekt naar extra versterkingen in de strijd om het behoud en zou hem graag willen huren. Het telt maar twee punten meer dan de degradatiestreep.

Michel Vlap werd al langer in verband gebracht met een vertrek uit het Lotto Park. Hij startte nochtans de laatste drie wedstrijden in de basis. Maar met de komst van Ashimeru, Diaby en de terugkerende Trebel zou hij nog nauwelijks kunnen rekenen op speelminuten onder Vincent Kompany. In de zomer van 2019 kwam de 23-jarige middenvelder nochtans voor 7 miljoen euro over van Heerenveen. Vlap trof in zijn eerste seizoen meteen tien keer raak, maar overtuigen in het Lotto Park deed hij echter nooit. Dit jaar scoorde hij maar één keer vanop de stip.