Oplossing in de maak voor overbodige Obbi Oulare: Spits op de radar van drie Nederlandse clubs

Na Avenatti zou nu ook Obbi Oulare Standard kunnen verlaten. De spits komt niet meer in de plannen van de Rouches voor, en werd afgelopen maand doorverwezen naar de B-kern. Hij moet zich beginnen haasten, want er is nog maar weinig tijd in deze mercato. Drie Nederlandse ploegen willen hem overnemen.

Obbi Oulare blijft nog één van de laatste spelers die Standard deze winter nog wil laten vertrekken. De naar het B-elftal gedegradeerde spits, zou net als Felipe Avenatti, die naar Antwerp is vertrokken, snel een uitweg kunnen vinden. Volgens Sudpresse tonen drie Nederlandse clubs interesse in Oulare. Zo zouden ADO Den Haag, PEC Zwolle en Groningen in gesprek willen gaan om de diensten van de 25-jarige landgenoot nog voor het einde van de mercato veilig te stellen. Daarnaast zou ook Joachim Carcela de club kunnen verlaten. hij ziet zijn toekomst bij KV Kortrijk, maar ook MVV Maastricht en RWDM willen hem overnemen.





