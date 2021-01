Durkin beloont zichzelf met doelpunt in slotfase: "Moet de goden danken, geen idee hoe die erin is gevlogen"

De 20-jarige Amerikaan Chris Durkin blijft zich ontwikkelen onder Peter Maes. Tegen Cercle beloonde hij zichzelf met een doelpunt, al ging de bal wel met een gelukje binnen.

"Daarvoor moet ik de mensen hierboven bedanken. Geen idee hoe die bal erin vloog doordat hij afweek. We wisten dat deze wedstrijd heel belangrijk was om te winnen, mijn doelpunt was de kers op de taart.", grijnst de middenvelder.

Durkin is de polyvalente pion van Peter Maes en werd al op veel posities uitgespeeld, maar dat vindt hij zelf niet zo erg. "Ik zal altijd alles geven voor het team. Ik kan het goed vinden met Peter Maes. Hij legt de lat hoog en zegt wat hij van me verwacht tijdens een wedstrijd, dan doe ik er alles aan om die lat te bereiken", verklaart hij.

Vieren met Maes? "Geen betekenis achter zoeken"

Dat hij het goed kan vinden met Maes bewees hij door naar zijn doelpunt naar de coach toe te lopen. "Ik zei niets speciaal hoor. Ik scoor gewoon niet zo veel dus ik weet nooit hoe te reageren", was zijn hilarische antwoord.

De middenvelder is bovendien vol lof voor zijn ploeggenoten. Geflankeerd door ervaren rotten Steve De Ridder en Christian Brüls weet de jongeling altijd wat hij moet doen. "Ze sturen me enorm goed aan. En ja Christian... (Brüls, red.) We weten dat hij vanuit het niets iets kan forceren. We begonnen in blok aan deze wedstrijd omdat we het belang ervan wisten. Na ons doelpunt kwam er ruimte en ging het wat eenvoudiger", analyseert hij.