"Club Brugge heeft alles nu, denk maar aan Aguëro": waarom blauw-zwart ook tegen Standard 'onverstoorbaar' verder zal gaan

Club Brugge en Standard schieten de zondag op gang met een boeiend duel op Jan Breydel. In de voorbeschouwing zijn de analisten duidelijk.

"Sinds de komst van Bas Dost heeft Club Brugge alles", is Imke Courtois duidelijk in De Zondag. "Hij is een typische targetspits."

Juiste plaats

"Hij staat altijd op de juiste plaats in de grote rechthoek, zo'n spits heb je nodig - denk maar aan Aguëro. Club zal het onverstoorbaar afmaken, zo lijkt het wel."

"Ze beginnen met hun sterkste ploeg en proberen snel het verschil te maken. Na het uur gaan ze dan sterkhouders vervangen, ze doen het anders dan Standard. Die vond ik in de tweede helft ook wel sterk, met de inbreng van Klaus, Lestienne, Amallah, ... Ik ben benieuwd."