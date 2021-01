Kompany ziet volgende week een nieuwe competitie beginnen: "We zijn allemaal door de woestijn gegaan om te belanden waar we nu staan"

Pijn aan de ogen... Dat was de algemene teneur na het schouwspel dat Anderlecht en Gent lieten bewonderen. Vincent Kompany vroeg ons om rekening te houden met de omstandigheden. Maar ja, daarmee kregen we ook die 93 minuten van ons leven niet terug.

Vier goals in zes matchen, waarvan één veldgoal... Een collega wou weten of we daar de term 'Anderlechtonwaardig' mochten opplakken "De context met alle andere Anderlecht-teams uit het verleden is natuurlijk helemaal anders. We creëren al weken/maanden heel veel kansen en geven weinig weg. Het had zo ook niet hoeven lopen in 2021. Ik ben niet ontgoocheld over hoe we spelen, maar het gaat natuurlijk over resultaten."

Kompany ziet trouwens dat elke ploeg - Club Brugge buiten beschouwing gelaten - moet afrekenen met zulke periodes. "We zijn allemaal door de woestijn moeten gaan om te belanden waar we nu zijn. Er zijn nog negen matchen en ik kan zelfs niet meer tellen hoeveel ploegen er nog aanspraak maken op play-off 1. Nu begint er een nieuwe competitie en we moeten er alles aan doen om zoveel mogelijk punten te pakken."

Hopen dat het ineens keert

Maar zoals de afgelopen weken gaat dat in ieder geval niet lukken. En als we de match tegen Gent bekijken, had Anderlecht waarschijnlijk nog eens 90 minuten kunnen voetballen zonder een goal te maken. "Je moet er ook rekening mee houden dat het een match was tussen twee goed georganiseerde teams. In zulke matchen krijg je geen vijf-zes kansen. De twee ploegen hadden hun werk ook gedaan voor de match. Het was logisch dat er niet met een open deur gespeeld werd."

En het scoreprobleem? "Kijk, je kan die vraag over het hele land op persconferenties gaan stellen, want iedereen heeft er wel problemen mee. Ik kan me alleen concentreren op de dingen die we wel onder controle hebben en hopen dat het ineens keert."