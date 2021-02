Antwerp grijpt nu ook naast toptarget voor defensie... Wat volgt er nog op de Bosuil?

Na Fashion Sakala grijpt Antwerp nu ook naast Aleksandar Vukotic. Dat was nochtans het toptarget om de defensie te komen versterken, maar de clubs vonden geen akkoord.

Het zijn drukke uren voor Luciano D'Onofrio, maar normaal gezien is hij dan op zijn best. De sportief directeur van Antwerp heeft evenwel geen akkoord kunnen vinden met Waasland-Beveren over een transfer van de boomlange verdediger.

Vukotic zou zelf gemeld hebben dat de onderhandelingen zijn afgesprongen, nadat hij uren op de Bosuil vertoefde. Eerder op de dag viel ook de transfer van Fashion Sakala in het water. En nog moet er veel gebeuren bij Antwerp. Er zijn immers ook nog enkele uitgaande dossiers die afgewerkt moeten worden. En wat versterking zou Frank Vercauteren ook wel appreciëren.