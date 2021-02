Antwerp wil ook jonge KV Oostende-verdediger naar de Bosuil halen: grote kloof tussen beide clubs

Antwerp wil zijn mercato voortzetten met spelers die de competitie kennen. Vukotic en Ortin De Wolf staan op het punt om te tekenen op de Bosuil, daarnaast hoopt het bestuur ook op de komst van Jelle Bataille. De 21-jarige vleugelverdediger heeft bij KV Oostende nog een contract tot 2022.

Drukke dagen op de Bosuil. Na Vukotic van Waasland-Beveren en Ortin De Wolf van Eupen buigt Antwerp zich nu ook over de zaak van Jelle Bataille. De rechtervleugelverdediger van KV Oostende, daar nog onder contract tot juni 2022, is een interessante piste voor The Great Old.

Volgens verschillende bronnen zijn de besprekingen tussen de twee clubs ondertussen ook begonnen, maar tot nu toe is er nog een te groot verschil tussen wat Oostende vraagt en wat Antwerp wil bieden. De Kustboys willen 4 miljoen ontvangen voor de 21-jarige landgenoot, terwijl de Great Old inzet op een huurovereenkomst met een verplichte aankoopoptie van 3 miljoen euro.

De belofte-international stond dit seizoen 22 keer in de basis bij KV Oostende, hij leverde daarin twee assists af.