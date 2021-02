Anderlecht doet goeie - financiële - zaak met vertrek Dimata

De vraag is wie er straks de doelpunten gaat maken bij Anderlecht. Michel Vlap en Nany Dimata alvast niet. Maar Anderlecht heeft zijn boekhouder wel een mooi cadeau gedaan.

Iedereen kent de financiële situatie van paars-wit. Die is niet echt rooskleurig te noemen en dus is elke bespaarde euro er één. In het geval van Nany Dimata neemt Espanyol zelfs zijn volledige loon over. Wetende dat Dimata één van de grootverdieners (orde 1,5 miljoen) van de club is, is die transfer wel mooi meegenomen.

Anderlecht kon deze winter maar liefst 13 (!) spelers kwijtgeraken, maar zeker 9 daarvan staan deze zomer weer op Neerpede. Maar in ieder geval is er serieus bespaard op de loonlast voor een half jaar.