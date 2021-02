Club Brugge target naar Alaves in Spanje

Facundo Pellistri verhuist van Manchester United naar Alaves

Facundo Pellistri, de jongeling van Manchester United, stond op het verlanglijstje van Club Brugge om één van de nieuwe flankaanvallers te worden. Club Brugge zag twee van zijn aanvallers deze mercato vertrekken (Krépin Diatta et Emmanuel Dennis) en had nog nood aan versterkering om de aanvoer op nieuwkomer Bas Dost te verzekeren.

Facundo Pellistri zal dit al niet worden. Hij wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Alaves in de Primera Division. Niet getreurd voor Club Brugge want gisteren werden de onderhandelingen met Nabil Dirar en Tahith Chong afgerond waardoor Club Brugge meer dan voldoende gewapend is voor de rest van het seizoen.