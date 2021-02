Nieuwe gegadigde doemt op voor spits van Buffalo's en wil lastminute slag slaan, Gent reageert

Het is 1 februari 2021 en dus sluit de wintermercato maandag. En dat zou wel eens tot enkele grote last-minutedeals kunnen leiden, waarbij de miljoenen in het rond kunnen vliegen. Ook in de Ghelamco Arena.

UPDATE: Gent wil Yaremchuk enkel laten gaan voor een niet te weigeren bod. Het is dan ook niet onder de indruk van wat Sporting eventueel zou willen bieden. Een transfer zal pas voor deze zomer zijn. De komst van Tarik Tissoudali heeft overigens weinig te maken met een eventueel vertrek van Yaremchuk. De aanvaller moet de creativiteit verzorgen die David vorig seizoen verzorgde. Zoals geweten is er al eventjes interesse van AS Roma in Roman Yaremchuk. De Italianen zouden hem bovenaan hun verlanglijstje gezet hebben. Het kwam nooit tot een deal, maar ook andere ploegen pikten de interesse in de spits uit Oekraïne op de voorbije weken. Portugese oplossing? Zo ziet ook Sporting Lissabon wat in de aanvaller, die zondag licht geblesseerd afhaakte voor AA Gent tegen Anderlecht. Mogelijk doen zij nog een ultieme poging, weet Record. De Buffalo's wilden altijd meer dan tien miljoen euro voor hun spits, die het de voorbije weken moeilijk heeft om tot scoren te komen.

Lees ook... AA Gent laat sterkhouder niet vertrekken ondanks interesse van grote clubs