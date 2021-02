Officieel: Pol Garcia verlaat STVV en kiest voor een nieuw avontuur in Mexico

Het vertrek van Pol Garcia hing al een tijdje in de lucht, maar nu kondigt STVV ook via de officiële kanalen het vertrek van hun Spaanse verdediger aan. Hij gaat nu aan de slag bij het Mexicaanse FC Juarez.

De Spaanse verdediger kiest voor een nieuw avontuur in Mexico, bij FC Juarez. Pol Garcia streek in de zomer van 2018 neer op Stayen, hij ontwikkelde zich de voorbije seizoenen tot een belangrijke speler bij STVV, dit seizoen stond hij vijftien keer in de basis. In totaal speelde hij 63 wedstrijden voor de Kanaries en trof hij driemaal raak. Nu kiest hij dus voor een nieuw avontuur aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.