Philippe Clement laat zich uit over de nieuwkomers: "Dirar zeer polyvalent en Chong is een jongen met veel honger om volgende stap in zijn carrière te zetten"

Club Brugge heeft gisteren nog twee versterkingen binnengehaald voor de rest van dit seizoen. Zo huren ze namelijk Nabil Dirar en Tahith Chong van Fenerbahce en Manchester United. Het is echter niet duidelijk of ze woensdag al inzetbaar zouden zijn voor de bekermatch tegen Olsa Brakel.

Philippe Clement is tevreden met de komst van deze twee spelers. Hij vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd tegen Standard. “Nabil Dirar is zeer polyvalent en heeft honger om terug voor Club Brugge te spelen. Clinton Mata heeft de laatste maanden alles moeten spelen en er komt nog een zware periode aan. We hebben nog Ignace van den Brempt, maar het zou moeilijk zijn voor hem om 7 of 8 wedstrijden achter elkaar te spelen als Mata geblesseerd zou raken. Dirar kan op deze positie uit de voeten en kan ook nog op andere posities uitgespeeld worden door zijn polyvalentie”, legde Clement uit.

Ook van Chong wordt veel verwacht. “Chong is een speler met een goede actie en hij heeft veel snelheid. Hij heeft veel honger om de volgende stap in zijn carrière te zetten. Er komen nog zware maanden aan en we gaan iedereen heel hard nodig hebben, dus daarom hebben we ons, naast Denswil en Dost, nog in de breedte versterkt. Ik ben blij dat de jongens er zijn.”