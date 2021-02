Manchester City wil gaan shoppen in Brazilië

Manchester City wil twee beloftevolle spelers van Fluminense oppikken met het oog op de toekomst.

Kayky en Metinho, twee namen die waarschijnlijk bij niet veel mensen een belletje laten rinkelen. Dit weerhoudt Manchester City er niet van om deze 17 jarige Braziliaanse talenten aan zich te binden. Dit zegt het Engelse 'Daily Mail'. Manchester City heeft voor beide middenvelders 15 miljoen pond over om deze binnen te halen.

Voor Kayky is er ook interesse van Shakhtar Donetsk dat al een bod heeft gedaan op de middenvelder maar dat is geweigerd door Fluminense.

Indien beide spelers naar Manchester City verhuizen is het nog afwachten of ze een werkvergunning krijgen om in het Verenigd Koninkrijk te spelen. Wie weet zien we ze de eerste maal op de Belgische velden bij Lommel SK dan.