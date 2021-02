Maakt hij eindelijk zijn toptransfer? 'Borussia Dortmund wil Ajax-sluitstuk naar Duitsland halen'

Borussia Dortmund is op zoek naar een vervanger voor Roman Bürki. De Duitse topclub denkt in eerste instantie aan André Onana. De doelman van AFC Ajax werd de voorbije seizoenen meermaals aan een toptransfer gelinkt, maar het prijskaartje was telkens een probleem.

Vooral Chelsea FC stond afgelopen zomer dicht bij de komst van André Onana. De Londenaren vielen echter over het prijskaartje. AFC Ajax vraagt namelijk veertig miljoen euro voor de Kameroense doelman. Bild weet dat Borussia Dortmund overweegt om dat bedrag deze zomer op tafel te leggen. Gelb und Schwarz is de wisselvallige prestaties van Roman Bürki beu. Ook de namen van Peter Gulacsi (RB Leipzig, nvdr.) en Odisseas Vlachodimos (SL Benfica, nvdr.) liggen op tafel.