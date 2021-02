Vier vaststellingen waarom het zo stroef loopt bij Anderlecht: backs brengen aanvallend amper iets bij, risico nemen doen ze niet...

Zitten de spelers van in een te strak keurslijf of kunnen ze echt niet beter? Er zitten inderdaad geen vijf Gouden Schoenen in het elftal, maar we durven toch zeggen dat er offensief meer uit te halen valt.

Het aanvalspatroon is te steriotiep geworden. Er zit amper snelheid in. De bal wordt achteraan eindeloos rondgespeeld tot hij uiteindelijk bij één van de middenvelders belandt en van daaruit gaat het naar de flank. Daarna lopen de meeste acties verkeerd of wordt de bal terug naar achteren gespeeld om nog eens te proberen.

Te weinig onvoorspelbaarheid

Er zijn geen positiewissels, want Kompany wil na elk balverlies zijn spelers binnen de twee seconden weer op hun 'position' zien staan. En de aanvallers durven zo ook geen enkel risico in hun acties leggen. Eens een gewaagde één-twee wordt achterwege gelaten. Een dieptepass door de as van het veld is er amper te zien. Balbezit om het balbezit, daar kom je geen meter verder mee.

Geen overlapping

Dat Sardella de meeste passes vooruit geeft - zoals Kompany ons vrijdag uitlegde - zagen we ook niet. Wel dat de twee backs amper over de middenlijn kwamen. Bruun Larsen was dat duidelijk niet gewend, want je zag hem op bepaalde momenten wachten tot er overlap ging komen. Toen Lawrence in de slotfase wel twee keer de achterlijn haalde, was er meteen gevaar.

We vragen ons nog altijd af waarom die backs niet mogen mee oprukken. Dan is het aan Trebel en Lokonga om voor de nodige rugdekking te zorgen. Anderlecht heeft de laatste zeven thuismatchen maar één doelpunt geïncasseerd, dat is het positieve. Maar met dit aanvalsspel lijken ze amper voor afdoende gevaar te kunnen zorgen.

Amper creativiteit

En de constatie is ook dat er niemand is die het op zijn eentje kan forceren. Een geniale ingeving is schaars in de paars-witte gelederen. Ait El Hadj heeft er zo af en toe wel eentje, maar je kan van een 18-jarige amper verwachten dat hij zijn ploeg wekelijks over de streep gaat trekken.

Geen doelpuntenmakers

En ja, vooraan loopt het nu ook niet dik met goalgetters bezaaid. Dat begint stilaan toch wel het grootste probleem te worden. Ze hopen nu dat Diaby straks eens een goal uit het niets maakt. Of in ieder geval de kansen zal afwerken. "Het heeft ook veel met vertrouwen te maken", aldus Kompany gisteren. Als je in zes wedstrijden één veldgoal kan maken, zit je waarschijnlijk niet al te goed in je vel.