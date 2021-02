Geen Hazard op training bij Real Madrid: 'Last van stramheid'

Superster Eden Hazard ontbrak vandaag op de training van Real Madrid. Vanwege het vele blessureleed van de Rode Duivel in het afgelopen jaar vreesde men voor het ergste. Hij zou blijkbaar enkel wat last hebben van stramheid en heeft de training uit voorzorg overgeslagen.

In Madrid schoten ze gelijk weer in de stress toen ze opmerkten dan Eden Hazard er niet bij was op de training. Het zou toch weer geen zoveelste blessure zijn voor de Belg?

Zo erg bleek het dus niet te zijn volgens Het Laatste Nieuws, Hazard had enkel last van wat stramme spieren ten gevolge van de drukke kalender van in januari. De Koninklijke neemt liever geen risico's met hun vedette want een nieuwe blesurre van Hazard kunnen ze in Madrid wel missen.

De wedstrijd van komende zaterdag tegen Huesca zou niet in gevaar komen.