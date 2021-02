Peter Maes beseft belang van winst tegen Cercle: "Denk dat enkele andere ploegen ook heel blij zijn dat wij winnen"

Met de belangrijke driepunter tegen Cercle Brugge lijkt STVV zo goed als gered. Missie geslaagd voor Peter Maes en de zijne? "Nog niet helemaal", klinkt het bij de trainer van De Kanaries. Al beseft hij wel dat het een heel belangrijke overwinning was.

De kloof tussen STVV en Cercle Brugge bedraagt nu 8 punten met nog 9 wedstrijden te gaan, operatie redding lijkt volbracht. "Voorlopig blijft het doel gewoon hetzelfde. We kunnen enkel onszelf nog in de voet schieten momenteel, maar in het voetbal kan alles. Misschien kunnen we ons doel later nog bijstellen maar nu nog niet, voetballen zonder doel is sowieso onmogelijk", klinkt het bij Peter Maes.

Tegen AA Gent stond STVV lange tijd op voorsprong maar uiteindelijk maakten de Buffalo's toch nog gelijk. "Daar hebben we echt twee punten laten liggen. Daarom is het heel belangrijk dat we nu de drie punten thuis kunnen houden. We toonden ons onverzettelijk en hadden het de eerste 10 minuten was lastig maar bleven goed in de organisatie", gaat hij verder.

"Daar voelde ik dat we wedstrijd moesten winnen"

De eerste 10 minuten wachtte STVV meer af maar Cercle Brugge slaagde er, vooral in de eerste helft, niet in om een vuist te maken. Een klasseflits van Brüls zorgde voor het openingsdoelpunt, een klap die de bezoekers niet meer teboven kwamen. "Daar voelde ik al dat we deze wedstrijd moesten winnen. Cercle kwam goed uit de kleedkamer maar we hebben maximaal geprofiteerd van de ruimte die er kwam."

"Ik denk dat enkele ploegen in 1A zeer blij zijn dat wij winnen tegen Cercle Brugge", eindigt Maes op de persconferentie. Als Cercle kon winnen, kwamen ze namelijk tot op 1 punt van Moeskroen en 2 van STVV. Kortrijk zou dan ook de hete adem van het degradatiespook gevoeld hebben. Nu is er een kleine kloof geslagen tussen Cercle Brugge, Waasland-Beveren en de rest van het klassement.