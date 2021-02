🎥 Veel discussie over tweede rode kaart voor Southampton: "Ook Martial zelf zei dat het geen fout was"

Manchester United heeft dinsdagavond een straffe prestatie op de mat gelegd tegen Southampton. Het werd 9-0. Toch was er heel wat discussie bij het zevende doelpunt, want veel mensen vonden het geen strafschop en de rode kaart voor Bednarek had helemaal niemand verwacht.

Het begint allemaal bij een mindere controle van Anthony Martial. De Franse aanvaller zoekt daarna het contact met Bednarek en gaat liggen. Veel leek er niet aan de hand, maar de scheidsrechter, Mike Dean, geeft toch een strafschop.

De VAR komt nog tussenbeide en laat Dean naar de beelden komen kijken, maar na het bekijken van de beelden wordt het nog erger voor Southampton. Manchester United krijgt niet alleen een penalty, maar Bednarek mag ook ineens naar de kleedkamer met een rode kaart.

Een verrassende beslissing en dat vonden ze bij Manchester United zelf ook. "Ook Martial zelf zei dat het geen fout was", zegt Bednarek terwijl hij naar de kleedkamer aan het wandelen was. Niet dat het doelpunt veel invloed had op wie dat de drie punten zou pakken, maar toch staat de VAR zo nog maar eens in een slecht daglicht.

"Martial said it's not a foul!"



Jan Bednarek was not happy with the decision that saw him sent off 👀 pic.twitter.com/GxhGv8ncu1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 2, 2021