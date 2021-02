Kapitein Taravel "trots op de jonge mannen" na de overwinning tegen OHL

Cercle Brugge-kapitein Jérémy Taravel had zijn aandeel in de overwinning tegen OH Leuven. Hij scoorde de 1-3 en was trots om zijn ploeg. Hij was vooral trots om de jonge spelers zo sterk te zien spelen tegen OH Leuven en op die manier de overwinning binnen te halen.

Vooral op de jonge spelers was Taravel trots. Door het ontslag van coach Paul Clement, namen de beloftecoaches even over bij De Vereniging. Zij stelden een jonge ploeg op voor het bekerduel tegen OH Leuven.

"We speelden tegen een sterke ploeg. Maar we mogen trots zijn op de overwinning en vooral de manier waarop we wonnen. Ook de jonge spelers hebben zich getoond vandaag. Inclusief de totularissen. Ik kan alleen maar trots zijn op die mannen. We hebben een sterke ploeg en dat was vandaag te zien.", aldus de kapitein.

Coach Vanderhaeghe maakte al kennis met zijn nieuwe groep.

"De nieuwe coach bracht meteen een nieuwe wind en een andere dynamiek in de kleedkamer. Het was een belangrijke match en niemand kon goed inschatten hoe het ging verlopen, maar we kunnen alleen maar trots zijn.", aldus Taravel.

Taravel kende zijn nieuwe coach nog niet maar ze hebben ondertussen wel al kennis gemaakt: "Ik kende Yves nog niet persoonlijk, maar de kennismaking verliep vlot. Ook Thomas Buffel kende ik van naam maar opnieuw niet persoonlijk. Yves heeft zijn eigen ideëen en vertelde ons er al over. Het zal een andere aanpak zijn. We kijken er naartoe uit, en naar zaterdag want dan moeten we al aan de bak tegen KV Mechelen. En het wordt tijd dat we in de reguliere competitie terug punten pakken!", sluit Taravel af.