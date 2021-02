RFC Seraing - Standard 1-4: Een les in efficiëntie

Leuk voetballen was het allerminst in Seraing op een heel modderig terrein maar dat hield beide ploegen niet tegen. Ze vlogen er met bewonderenswaardig enthousiasme in en dat resulteerde in een fysiek zware wedstrijd. Standard benutte uiteindelijk zijn kansen het best en won zo met 1-4.

Eerste helft De eerste helft met een toepasselijke eerste glijpartij van een Standard-speler na tien seconden spelen. Slechts enkele minuten later opende Standard al gelijk de score. Een goed aangesneden vrije trap werd op de paal gekopt, maar in de rebound wist Bokadi de bal wel te scoren, 1-0 voor Standard na drie minuten voetballen. Het was afwachten hoe Seraing op deze domper zou reageren maar lang liet die reactie niet op zich wachten. De thuisploeg nam de wedstrijd zelfs eventjes in handen en begon het doel van Standard-doelman Bodart meerdere keren te bestoken. Bodart werd zelf tot enkele straffe safes gewongen maar slaagde er toch in om de nul te houden. Het kantelpunt kwam er in minuut 35 toen Seraing-spits Mikautadze werd neergehaald in de zestien. De scheidsrechter legde de bal op de stip en Seraing kreeg een uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Mikautadze zette zich zelf achter de bal maar trapte te centraal waardoor Bodart de bal uit zijn doel kon ranselen. Slechts enkele ogenblikken later maakte Jans aan de overkant zijn kans wel goed af op aangeven van Klauss. Het deksel op de neus en een pijnlijke les in efficiëntie voor de mannen van Seraing. De stand was dus 2-0 voor Standard bij de rust. Tweede helft In de tweede helft zette Seraing vol in op de aanval. Ze creërden een aantal kansen maar in de afwerking waren ze niet precies genoeg. Verschillende afstandsschoten vlogen naast het kader of waren te zacht getrapt om doelman Bodart in de problemen te brengen. Net als in de eerste helft werd hun gebrek aan efficiëntie afgestraft door de Rouches. Klauss scoorde de 3-0 na een schitterende aanval. Hij lobte Seraing-doelman Mignon knap vanuit een scherpe hoek en vernietigde zo alle hoop die nog leefde bij de tegenstanders. Vijf minuten voor het einde kreeg Seraing nog een tweede strafschop. Niet Mikautadze maar wel Mouhli trapte deze keer en hij geraakte wel voorbij Bodart. Een verdiende eerredder voor een strijdvaardig Seraing. In minuut 89 moest Bodart wederom redding brengen want het werd ei zo na nog 2-3. De Standard-doelman kwam goed uit en zette op die manier zijn sollicitatie voor man van de wedstrijd nog wat kracht bij. In de toegevoegde tijd maakte Muleka er nog 1-4 van en zorgde hij voor de tweede lobbalgoal.van de avond.