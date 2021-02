18-jarige steekt er bovenuit bij Anderlecht: "Het is aan mij om de ploeg te laten draaien"

'Man van de match': Anouar Ait El Hadj. De 18-jarige middenvelder van Anderlecht begint steeds beter zijn draai te vinden en steekt er technisch toch bovenuit.

Ait El Hadj drukt zijn stempel op het spel van Anderlecht. Het jonge jeugdproduct is steeds aanspeelbaar en doet telkens iets goeds met de bal. Hij lijkt ook week na week met meer vertrouwen te spelen. "We zijn kalm begonnen, maar tegen het einde van de eerste helft lieten we toch wel mooi voetbal zien", zei hij na de match.

In de tweede helft liet hij meer aanvallende zaken zien. "Ik ben een creatieve speler. Het is aan mij om de ploeg te laten draaien. En dat lukte wel goed vandaag", zei de man die al uitkeek naar de derby van volgende week. "Dat wordt een leuke wedstrijd, een Brusselse match!"