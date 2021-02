Dante Vanzeir maakte opnieuw het verschil: "Getoond dat we een ploeg zijn"

Dante Vanzeir en Casper Nielsen zaten op de bank tegen Moeskroen, maar nadat ze eraf werden gehaald maakten ze alsnog het verschil in de Beker van België.

Union Saint-Gilloise zat niet echt in de match tegen Moeskroen en dus greep Felice Mazzu in, waarna de invallers het verschil maakten.

Kansen gegrepen

"We hebben onze kansen gegrepen", aldus Dante Vanzeir na de wedstrijd op de personferentie in het Dudenpark.

"We hadden zelfs nog meer kunnen scoren. Dat ik op de bank zat? Geen probleem. De matchen volgen elkaar snel op, we hebben getoond dat we een groep zijn die goed kan functioneren."