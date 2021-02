KV Mechelen twee keer in vier dagen tijd tegen rivaal Beerschot: "Geen geheimen meer, sterkste ploeg zal winnen"

Door zich te kwalificeren voor de achtste finales van de Beker van België wacht KV Mechelen straks twee wedstrijden na mekaar tegen dezelfde tegenstander. Die tegenstander is uitgerekend Beerschot. Twee affiches die zeker bij beide supportersclans wel wat teweeg zullen brengen.

Sinds hun promotiestrijd in 1B leven Beerschot en KV Mechelen op gespannen voet. Op bestuursniveau zijn de relaties inmiddels wel verbeterd, voor de fans van beide teams zijn dit wel ontmoetingen die hoogoplopende emoties met zich meebrengen. KV Mechelen speelt eerst zaterdag nog tegen Cercle in de competitie. Nadien staat twee keer Beerschot - KVM op het menu: op 11 en op 14 februari.

Gelijkaardig aan dubbel treffen met Club in 2014-2015

De eerstvolgende onderlinge ontmoeting is een bekermatch. Drie dagen later geven dezelfde ploegen mekaar opnieuw partij op het Kiel in competitieverband. "Ik heb tijdens mijn eerste passage bij KV Mechelen ook eens meegemaakt dat we twee keer in vijf dagen tegen Club Brugge moesten spelen. Het is wel speciaal, twee keer kort na mekaar tegen dezelfde tegenstander", aldus Jordi Vanlerberghe.

Voortschrijdend inzicht bij de kalendermaker? "Het is toeval dat het nu juist zo uitkomt. Als je tweemaal in vier dagen tegen mekaar speelt, zijn er geen geheimen meer. Dan zal het gewoon de sterkste ploeg zijn die zal winnen."

Niet verzwakken

Het treffen op 11 februari is echt wel erop of eronder, aangezien het om een bekerduel gaat. "Het is gewoon een wedstrijd die je wil winnen." Is het extra bijzonder omdat het tegen Beerschot is? "Voor de fans zal het misschien iets specialer zijn. Jammer genoeg zullen ze er niet bij zijn. Voor ons zijn het simpelweg wedstrijden die we winnend willen afsluiten. We willen niet verzwakken en in sommige aspecten nog beter doen."