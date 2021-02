'Club Brugge is bijna rond met Lasse Schöne, maar de Deen stelt één (onmogelijke?) voorwaarde'

Lasse Schöne is nog steeds op zoek naar een nieuwe club nadat hij zijn contract bij Genoa CFC liet ontbinden. Club Brugge blijft een optie. Al heeft de Deense middenvelder één voorwaarde. En daar wringt het schoentje.

Lasse Schöne liet zijn contract bij Genoa CFC ontbinden om opnieuw dichter bij zijn familie te voetballen. De Deense middenvelder traint dan wel mee bij AFC Ajax, maar een nieuw contract in de Johan Cruijff ArenA zit er niet in.

Club Brugge is één van de geïnteresseerde clubs. En die interesse is volgens de Nederlandse media wederzijds. Zeker nu Ajax duidelijk heeft gemaakt dat hij niet op een contract moet rekenen. Schöne kan er dicht bij huis én op niveau voetballen.

Garantie op speelminuten

Al is er wel een probleem. Schöne heeft als voorwaarde gesteld dat hij in het merendeel én in de belangrijkste wedstrijden in de basis moet staan, terwijl Club Brugge in de Deen vooral een extra optie op het middenveld ziet om Hans Vanaken, Ruud Vormer en Mats Rits te vervangen.