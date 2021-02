Mbaye Leye tevreden na derbyzege in Beker, coach reageert ook op hilarische wijze op supporters: "In de regen met mijn spelers"

Standard heeft de Luikse derby naar zijn hand gezet. En dus was coach Mbaye Leye een tevreden oefenmeester - ondanks het slechte weer zullen we maar zeggen.

Standard had alles bij elkaar weinig erbarmen met Seraing op woensdagavond: "Bekerwedstrijden zijn vaak lastig, dus moesten we zeer geconcentreerd blijven", aldus Mbaye Leye.

"We moesten ons aanwezig en efficiënt tonen, wat uiteindelijk ook het geval is gebleken. Daardoor gaan we door, ik ben zeer blij dat we verder bekeren."

© photonews

"Beide ploegen hebben geprobeerd voetbal op de mat te brengen, ondanks de moeilijke weersomstandigheden", aldus nog de coach van de Rouches.

Die weersomstandigheden zorgden voor een gek beeld, want Leye doorstond de regen als een volleerd prof en reageerde achteraf zelfs.

Non je reste sous la pluie comme mes joueurs 😉😉😅— Leye Mbaye (@MbayeLeye) February 3, 2021