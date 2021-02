Beerschot geeft profcontract aan David Mukuna: "Verder groeien zonder veel druk"

Beerschot heeft spits David Mukuna-Trouet een profcontract gegeven tot juni 2022, met optie voor twee extra seizoenen.

Mukuna-Trouet speelde vorig seizoen nog bij amateurclub Walhain. Na een testperiode bij de beloften mocht hij sinds oktober meetrainen met de A-kern. De coaches en technische commissie van Beerschot beslisten om hem een profcontract te geven.

“David maakte al veel progressie in zijn eerste maanden bij ons”, duidt technisch manager Sander Van Praet op de website van de club. “Hij heeft ook de juiste instelling. David is een rustige, bescheiden en leergierige jongen die op training veel inzet toont. Dat werd al beloond met speelminuten tegen Antwerp en STVV en nu met een profcontract. Hij kan nu als prof verder groeien zonder al te veel druk. Wij geloven in zijn kwaliteiten. Hij heeft dit zelf afgedwongen door goede prestaties.”

Ook de aanvaller met Congolese roots is zichtbaar uitgelaten over zijn eerste profcontract. “Uiteraard was ik enorm blij toen ik hoorde dat ze mij hier een contract wilden aanbieden. Ik voel me hier goed en heb al enorm veel bijgeleerd. Dat is te danken aan de coaches en aan mijn ploegmaats. De spelersgroep is fantastisch. Dit is misschien al de leukste groep waar ik deel van uitmaakte en ik leer veel van de ervaren spelers”, vertelt Mukuna-Trouet.