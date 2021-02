Bolat heeft een wrange nasmaak bij (gedwongen) vertrek bij Antwerp: "Het ging helemaal niet over geld of duur van het contract"

Hebben ze bij Antwerp FC al spijt dat ze Sinan Bolat in het tussenseizoen hebben laten vertrekken? Jean Butez ligt voor een tijdje in de lappenmand, terwijl zijn vervanger zich niet meteen het meest betrouwbare sluitstuk heeft getoond. Ondertussen moest er met Ortwin De Wolf een extra doelman komen.

Sinan Bolat had aanbiedingen van Galatasaray SK en Besiktas JK in de schuif liggen, maar koos uiteindelijk voor een nieuw Belgisch avontuur bij KAA Gent. Via DEZE LINK kan je de motivaties van de Turkse goalie nalezen.

Nochtans leek het er lange tijd naar uit te zien dat Bolat gewoon op de Bosuil zou blijven. “In januari waren we het eens over een nieuw contract”, blikt de doelman terug in Het Laatste Nieuws. “Enkel de handtekeningen ontbraken.”

“Maar uiteindelijk hebben ze voor een andere doelman (Jean Butez, nvdr.) gekozen”, heeft Bolat een wrange nasmaak bij de gebeurtenissen. “Het ging helemaal niet over geld of over de duur van het contract.”

Blijkbaar had iemand bij Antwerp FC een betere mening over de doelman die zou aangetrokken worden

“Blijkbaar had iemand een betere mening over de doelman die zou aangetrokken worden”, besluit het sluitstuk van de Buffalo’s. “Ik hoef daar geen namen bij te noemen. Ik heb inmiddels de knop zelf ook al omgedraaid.”